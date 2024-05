Doppio De Ketelaere - l' Atalanta piega 2-1 la Roma

E' una Dea meravigliosa e perfetta, da Champions . Per oltre un'ora, spinta da uno stato di forma mentale e una brillantezza che va oltre l'assetto tattico, l'Atalanta si prende con una qualità eccellente la sua prima 'finale' piegando per 2-1 con ...

Bergamo, 12 maggio – L’Atalanta virtualmente da stasera è di nuovo in Champions dopo due anni di assenza dalla coppa regina, essendo salita a quota 63, dopo il successo per 2-1 contro la Roma , con il confronto diretto favorevole sulla Lupa e il ...

Atalanta-Roma 2-1 Carnesecchi 6,5: in vacanza per tutto il primo tempo, nella ripresa dopo il rigore salva in tre circostanze lo specchio c...