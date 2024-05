Così il buio ha smesso di farmi paura | ecco la storia di Alessandro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 12 maggio 2024) Gli individui sordociechi vivono in una realtà silenziosa e buia che non viene sollecitata dagli stimoli comuni, situazione che può favorire una tendenza all’isolamento sociale. Per questo motivo è importante coinvolgerli nella vita comunitaria, rendendoli partecipi e non facendoli sentire soli...