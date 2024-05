Fedez denunciato per rissa - il rapper ripreso dalle telecamere | scende per primo e prova a colpire Iovino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Milano – Il filmato mostra il mini-van che piomba in via Traiano e inchioda davanti all’ingresso principale delle sei torri di Parco Vittoria, il complesso residenziale in zona Portello dove abita il personal trainer Cristiano. Sono le 3.30 del 22 aprile, il 37enne romano è davanti ai cancelli: sta aspettando qualcuno per un chiarimento dopo un violento litigio avvenuto mezz’ora prima in discoteca. Dalla macchina scendono in nove: uno di loro, metteranno a verbale le guardie private di turno in portineria, è Federico Leonardo Lucia, in arte. Di più: stando a quanto si intuisce dal video acquisito dagli inquirenti, ilsarebbe ila uscire dall’auto e ad avanzare versoperre a colpirlo. Il preparatore atletico indietreggia, subito aggredito da ...