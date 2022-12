Frana Casamicciola | trovata l’undicesima vittima | si scava per cercare l’ultimo disperso

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nella giornata di giovedì 11 dicembre sono stati trovati tre corpi, e sono ora 11 le vittime accertate, con unancora da rintracciare. I primi due sono già stati identificati, si tratta di Salvatore Impagliazzo, 32 anni tra due giorni e fidanzato della primaaccertata di questa tragedia, e di Gianluca Monti, 37 anni, la cui famiglia con tre bambini è stata spazzata via dalla. Da quanto si apprende dalle agenzie di stampa, è stato poi individuato il corpo di una donna: la prima ipotesi è che si tratti di di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, Il corpo di Salvatore, compagno di Eleonora Sirabella, è stato ritrovato in via Santa Barbara, in una casa abbandonata dopo il terremoto del 2017, molto distante da quella in cui viveva ora con Eleonora. I soccorritori lo hanno rintracciato a circa 300 metri dal luogo delle ...