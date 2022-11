(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Dal 19 al 212023, Marinainaugura il 1°: un vero e proprio Salone dedicato esclusivamente alla nautica tradizionale. In quei tre giorni qualunque imbarcazione ao a motore d'a o che richiami progetti del passato, compresi gli scafi in vendita o adibiti al noleggio, previa accettazione da parte del comitato organizzatore, potrà sostare gratuitamente all'ormeggio. I visitatori potranno valutarne estetica e caratteristiche, salire a bordo e gestire autonomamente con comandanti e armatori eventuali trattative per l'acquisto o il noleggio, senza commissioni a favore dell'organizzazione. Un'opportunità unica nel suo genere, che risulterà vantaggiosa per tutti gli appassionati del ...

Adnkronos

... conversando con alcuni ufficiali della nave scuola Palinuro, che all'era ormeggiata a ... ha già realizzato un fumetto " La leggenda di Capo Horn ", il quale parla degli ultimi marinai a, ...... o il museo dell'Oro che raccoglie la collezione più grande al mondo di oggetti d'oro di... come quelle di Isla Mucura, di Cabo de la, o di San Andrés. Infine la Foresta Amazzonica. Il ... Vela d'epoca, a maggio a Genova il primo Classic Boat Show In quei tre giorni qualunque imbarcazione a vela o a motore d’epoca, classica o che richiami progetti del passato, compresi gli scafi in vendita o adibiti al noleggio, previa accettazione da parte del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...