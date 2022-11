Le dame di compagnia della monarchia britannica si evolvono

Dopo secoli dalla loro introduzione, Camilla ha annunciato che avranno un altro nome e un ruolo meno ...La regina consorte Camilla sta per mettere fine alla storica tradizione delledi. Figure che nella monarchia britannica esistono fin dal Medioevo. La moglie di Carlo III le sostituirà con le "compagne della regina" , e come spiega la Bbc non si tratterà solo di ...Dame di compagnia addio, arrivano le "compagne della Regina". Camilla, la regina consorte, sta per porre fine a una tradizione storica della monarchia britannica. Non si ...Camilla ha dato al via alla modernizzazione della monarchia inglese, in che modo Ha detto addio alle tradizionali dame di compagnia, sostituendole con le sue amiche fidate. Da quando la regina ...