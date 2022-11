Anche le dame di compagnia della monarchia britannica si evolvono

... "Dovresti scegliere l'altra squadra, la Notre" . Ecco il segno che cercava. La scelta del ... Una situazione ai limiti dell'assurdo, che si spingeràoltre . La morte mai avvenuta Dopo mesi di ...... la comunità dei mecenati, le teste acculturate della Capitale,e accompagnatori presi a ... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggereLeggi...La Regina Camilla ha deciso di rinunciare alle tradizionali dame di compagnia per avere accanto a sè le “Queen’s Companions”, vale ...La moglie di Carlo III come rivela la Bbc sta per porre fine a una tradizione storica della monarchia britannica: le sei donne che la affiancheranno, a differenza delle lady-in-waiting che assistevano ...