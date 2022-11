Ucraina | ancora blackout per 130mila abitanti di Kiev

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Sonocircasul totale di 3 milioni glidirimasti senza corrente, in conseguenza degli ultimi attacchi missilistici russi contro la capitale. A riferirne sono state le autorità locali, precisando che i lavori di riparazione dovrebbero essere completati entro le prossime 24 ore. Tutti gli impianti di riscaldamento dovrebbero a quel punto riprendere a funzionare. Mercoledì la Russia ha colpito il territorio ucraino – ed in particolare le infrastrutture energetiche – con una pioggia di missili che ha causato gravi danni in tutto il paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

