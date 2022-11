Salta Miss Italia 2022 sulla Rai all’interno de I Fatti Vostri! Patrizia Mirigliani | «Solo l’Italia ha questo preconcetto sulla bellezza E’ segno di ignoranza»

(Di sabato 26 novembre 2022)Il “divorzio” trae la Rai continua. La prossima edizione del concorso dicontinuerà ina non essere trasmessatv pubblica, contrariamente a quanto si era vociferato nelle scorse settimane. Ad annunciarlo è stata, che ha deciso di togliersi anche qualche sassolino. “Avevamo in progetto di fare la finale didi un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale,Rai anche se non su Rai1. Sarebbe stata una buona occasione sia perche per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza ...

Mirigliani affida ad Adnkronos il suo disappunto, spiegando: "Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all'interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai ..."