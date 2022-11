Apple vuole comprare il Manchester United? - Magazine - quotidiano net

la Repubblica

L'indiscrezione che proviene dall'Inghilterra è di quella clamorose: Cupertino sarebbe interessata all'acquisto del Manchester United per una cifra ...Dal 2018usa lo standard FHIR ( Fast Healthcare Interoperability Resources ), per la formalizzazione dei dati clinici, standard utilizzato per la formalizzazione dei dati clinici in risorse da ... Apple vuole comprare il Manchester United L’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra è di quella clamorose: Cupertino sarebbe interessata all’acquisto del Manchester United per una cifra record ...Apple non comprerà il Manchester United, smentita l'indiscrezione dei tabloid inglesi che voleva Cupertino entrare in Premier League ...