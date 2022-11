Trump accusa | “Niente procuratore speciale per Hunter Biden?”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA – Parlando dalla sua residenza di Mar-a-Lago Donaldha attaccato il “corrotto Dipartimento di Giustizia” per la nomina di unper le inchieste federali in cui è coinvolto e ha chiesto come mai non è stato nominato unanche per indagare su, il figlio del presidente, che a suo avviso “ha preso soldi da Paesi stranieri”. Riferendosi all’indagine sui documenti classificati che custodiva a Mar-a-Lago, il tycoon ha ricordato l’Emailgate di Hillary Clinton e alcuni presidenti che lo hanno preceduto e che a suo avviso avrebbero portato con se’ carte del loro mandato. “Allora avrebbero dovuto essere indagati anche loro”, ha detto, mettendo sullo stesso piano pero’ vicende diverse dalla sua. Quanto all’indagine ...