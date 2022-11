Percy Jackson | Lin-Manuel Miranda sarà Hermes

(Di lunedì 7 novembre 2022) Rick Riordan ha annunciato che Lin-farà parte del cast della seriee gli dei dell'Olimpo con il ruolo di. Lin-una delle guest star della seriee gli dei dell'Olimpo, come svelato direttamente dallo scrittore Rick Riordan online. L'artista, che è grande fan dei romanzi e li legge insieme a suo figlio, avrà il ruolo di. Nella seriee gli Dei dell'Olimpo, Lin-quindi il messaggero divino che va alla ricerca di viaggiatori e ladri, ed è un po' esperto in inganni. Il personaggio viene descritto come carismatico e ...

