TS – De Laurentiis su Giuntoli e la Juve nemica speculare Poi la frase su Conte

(Di venerdì 17 maggio 2024) 2024-05-16 21:27:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il Napoli e le strategie future: tra mercato, direttore sportivo e allenatore. A parlare il patron Aurelio De, in una conferenza stampa organizzata a Palazzo Petrucci per presentare i ritiri degli azzurri, tra Dimaro e Castel di Sangro. Ma sono tanti i temi toccati dal numero 1 del club partenopeo, molti dei quali scottanti. Tra questi, la figura del nuovo direttore sportivo (che, salvo sorprese, dovrebbe essere Giovanni Manna, attuale dirigente dellantus) e quella dell’allenatore, con precisa domanda su Antonio. Napoli, l’addio die il nuovo ds Dopo i primi interventi sul ritiro estivo e sulla questione stadio (“Puntiamo alla ristrutturazione del Maradona“), Dediscute delle strategie ...

