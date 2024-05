Come e quando stacco la Sicilia dall' Italia | l' ultimo delirio di Cateno De Luca

(Di venerdì 17 maggio 2024) La polmonite non fermaDe: il sindaco di Taormina, vittima di un grave malore durante un comizio due settimane fa, sta girando in camper a causa del divieto dei medici di prendere l'aereo. Ma lui non molla e, intervistato dal Fatto Quotidiano, rilancia il progetto della sua accozzaglia di liste. Ben 20, tutte diverse, ma con l'unico obiettivo comune di raggiungere la soglia del 4% alle europee: "I sondaggi ci danno al 2,5%, ma pure al 3%. E sono solo indizi. Si figuri se ho paura dello sbarramento, ho progetti importanti. Se non mi ammazzano" dice. Ma l'obiettivo di Deè molto più ambizioso e guarda già oltre alle europee: "Tra qualche anno sarò presidente della Regione. La prima cosa che faccio è prendere un'ascia per tagliare i tubi che portano il petrolio raffinato...

Meloni-Schlein, il duello Rai da Bruno Vespa non si farà. «Manca l'ok degli altri». Conte esulta - Meloni-Schlein, il duello Rai da Bruno Vespa non si farà. «Manca l'ok degli altri». Conte esulta - Per l'Agcom serviva il«sì» della maggioranza dei partiti e quindi mancano le condizioni. Il Pd attacca:«Opportunità negata a due donne» ...

Il processo democratico in azione: i candidati alle Europee24 incontrano i giovani messinesi - Il processo democratico in azione: i candidati alle Europee24 incontrano i giovani messinesi - MESSINA. Si è svolta ieri pomeriggio, martedì 14 maggio, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la presentazione alla città di Messina del progetto “Il processo democratico in azione”, l’iniziati ...

De Luca attacca Schifani, anche le sorti della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina finiscono in campagna elettorale - De luca attacca Schifani, anche le sorti della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina finiscono in campagna elettorale - Alla fine anche le sorti e il futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina finiscono nel tritacarne della campagna elettorale, con il sindaco cateno De luca che attacca il presidente della Regi ...