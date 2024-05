Serie B oggi - le partite dei play-off e play-out del campionato 2023-2024 | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

(Di giovedì 16 maggio 2024) IldiB si è concluso con due squadre promosse in A, il Parma (capolista) e il Como. Ora è tempo di capire chi sarà la terza squadra che giocherà il prossimo anno nella massimae quali invece saranno retrocesse inC. Vediamo insiemevedere ledellaB, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per ioff eoutTante sorpresa nella 38esima e ultima giornata diB che si è disputata il 10 maggio. Il Como si è classificato secondo ...

Chiusura "balneare" per le formazioni di serie B che conoscevano già il loro verdetto e sono state tutte sconfitte, ad eccezione del Mosaico di B1 che non ha giocato, osservando un ormai superfluo turno di riposo, data la retrocessione maturata con ...

Alessandro Nesta , allenatore della Reggiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione, dei migliori giocatori e dei playoff Allenatore della Reggiana, Alessandro Nesta non è direttamente interessato alla coda della Serie B, né ai ...

Il campionato di Serie B si è concluso con due squadre promosse in A, il Parma (capolista) e il Como. Ora è tempo di capire chi sarà la terza squadra che giocherà il prossimo anno nella massima Serie e quali invece saranno retrocesse in Serie C. ...

Il Bari si illude con Nasti, Pereiro riporta la Ternana a un passo dalla salvezza - Il Bari si illude con Nasti, Pereiro riporta la Ternana a un passo dalla salvezza - Nell'andata del playout, gli umbri dominano il primo tempo (due pali e un rigore parato), rischiano nella ripresa, ma trovano il pari e tra sette giorni basterà loro un altro pareggio per restare in B ...

Serie B - Bari-Ternana 1-1: nella ripresa, a Nasti risponde Pereiro. Fere con 2 risultati utili su 3 nel ritorno in casa - serie B - Bari-Ternana 1-1: nella ripresa, a Nasti risponde Pereiro. Fere con 2 risultati utili su 3 nel ritorno in casa - serie B - Primo atto in parità tra Bari e Ternana, nel playout di andata di serie B. Al "San Nicola" finisce 1-1 una partita divertente e ricca di occasioni ...

Serie B, playout: Bari-Ternana 1-1 nell'andata al San Nicola. Pugliesi sempre più nei guai - serie B, playout: Bari-Ternana 1-1 nell'andata al San Nicola. Pugliesi sempre più nei guai - Bari-Ternana 1-1 nella partita di andata dei playout di serie B giocata al San Nicola. A segno per i pugliesi Nasti (59'). In gol per gli umbri Pereiro (82'). La partita di ritorno a ...