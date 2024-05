Intrappolato nel corpo sbagliato - Marco Termenana racconta la storia di Giusepp - il figlio suicida a 21 anni

(Di giovedì 16 maggio 2024) In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, stasera alle 21 nella sala Pertini di villa Casati di Colognopresenterà il libro “Mio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli“, scritto per ricordaree, mortoa 21. "Non è la prima volta che ladie vieneta per aiutare a far riflettere altri – commenta l’autore –. Credo che, dopoche giro per l’Italia, la mia idea fissa si conosca: ho scritto solo per ritrovare mio, perché il dolore era ed è atroce e non si sopravvive senza un adeguato meccanismo compensativo, che ho trovato nella scrittura". La...

Non poteva più vedere il figlio di 3 anni Marco Manfrinati . Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex moglie ...

Dimarco è diventato uno dei simboli dell'Inter nell'anno dello Scudetto, ma tornando indietro il giocatore ha racconta to il momento più basso della sua carriera: "Non venivo neanche convocato"Continua a leggere

Ride4Good, in bici per l'oncologia pediatrica Istituto tumori - Ride4Good, in bici per l'oncologia pediatrica Istituto tumori - Una pedalata solidale volta a raccogliere fondi per il progetto 'Sport in Ospedale' della Fondazione Bianca Garavaglia Ets, a sostegno del reparto di Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei T ...

Serena Mollicone, carrozziere Belli: "Litigava con un ragazzo biondo" - Serena Mollicone, carrozziere Belli: "Litigava con un ragazzo biondo" - La testimonianza del barbiere in aula: "Tagliai le meches a marco Mottola prima del funerale della ragazza" Con Serena Mollicone in strada, davanti al bar Chioppetelle, il 1 giugno del 2001, giorno in ...

"Intrappolato nel corpo sbagliato", Marco Termenana racconta la storia di Giuseppe, il figlio suicida a 21 anni - "Intrappolato nel corpo sbagliato", marco Termenana racconta la storia di Giuseppe, il figlio suicida a 21 anni - stasera alle 21 nella sala Pertini di villa Casati di Cologno marco Termenana presenterà il libro “Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli“, scritto per ricordare Giuseppe, morto ...