LIVE – Pistoia-Brescia | gara-3 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 deidellaA1di. La formazione di coach Magro è riuscita a confermare il fattore ambientale nelle prime due partite, portandosi quindi sul 2-0 e guadagnando ben tre match point per chiudere lae accedere alle semifinali. Dopo una-1 vissuta a fiammate ma nella sostanza equilibrata, terminata 79-70, Della Valle e compagni sono riusciti a imporsi con autorità nella seconda partita, costruendo punto dopo punto una prestazione solida e di altollo, fino al 97-75. Dall’altra parte, gli uomini di coach Brienza devono necessariamente vincere per allungare ulteriormente ...

Italia 3x3, Preolimpico: pronto riscatto Azzurro, Israele battuto 21-11 - Italia 3x3, Preolimpico: pronto riscatto Azzurro, Israele battuto 21-11 - Pronto riscatto delle Azzurre al torneo pre-olimpico 3×3 che ha preso il via oggi a Debrecen (Ungheria) e che assegna gli ultimi tre posti per i Giochi Olimpici di Parigi. Dopo il ...

Brescia, Magro: Pistoia campo storicamente caldo e difficile - Brescia, Magro: Pistoia campo storicamente caldo e difficile - IL PREPARTITA DI COACH ALESSANDRO MAGRO: “Abbiamo fatto due buone partite in casa e siamo riusciti a mantenere il nostro campo inviolato grazie alla ...

Pistoia sotto 2-0. Brescia, è match point: "Ma non è ancora finita» - Pistoia sotto 2-0. Brescia, è match point: "Ma non è ancora finita» - La Germani Brescia si prepara per il prossimo match dopo aver dominato Pistoia nei quarti di finale degli LBA Playoffs 2024. La squadra di Alessandro Magro si distingue per la coppia di esterni Della ...