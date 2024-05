Un bambino sordo può sentire dopo un trattamento di terapia genica strabiliante

(Adnkronos) – "Oggi abbiamo presentato l'estensione della terapia genica , che già precedentemente era stata una vera rivoluzione per i bambini affetti dalla forma più grave della patologia (Sma 1). Oggi avere una possibilità di terapia per i ...

Una speranza per i pazienti affetti da anemia falciforme Mercoledì, Kendric Cromer, un ragazzo di 12 anni di un sobborgo di Washington, è diventato il primo paziente al mondo a inizia re una terapia genica commercialmente approvata per l’anemia ...

Covid e non solo, il professor Pier Luigi Lopalco: «La tecnologia mRNA si adatta in tempi rapidi a virus suscettibili di mutazioni» - Covid e non solo, il professor Pier Luigi Lopalco: «La tecnologia mRNA si adatta in tempi rapidi a virus suscettibili di mutazioni» - E ora che il vaccino anti-Covid a base mRNA è stato “costruito” e ha funzionato si pensa come poter utilizzare la stessa metodica per altre patologie. Durante la pandemia ha ...

Anche la racchetta di Sinner all’asta per i progetti Telethon: raccolti 650mila euro. «Non solo ricerca, anche nuove terapie» - Anche la racchetta di Sinner all’asta per i progetti Telethon: raccolti 650mila euro. «Non solo ricerca, anche nuove terapie» - Grazie alla terapia genica messa a punto dai ricercatori di Fondazione Telethon, la vita di Thomas è cambiata. «Io sono nato due volte. La seconda è stata quando il professor Aiuti mi ha iniettato la ...

Telethon, raccolti oltre 650mila euro all'evento 'Costruiamo il futuro' - Telethon, raccolti oltre 650mila euro all'evento 'Costruiamo il futuro' - direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica. La raccolta fondi si è svolta anche attraverso un’asta solidale in cui gli ospiti hanno potuto acquistare esperienze e oggetti ...