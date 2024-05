(Di venerdì 17 maggio 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)– “risponde alle esigenzedi alcuni dei più grandi marchi al mondo, e questo è il risultato del nostro impegno a offrire tecnologia streaming innovativa e una piattaforma con architettura aperta che possiamo modulare a livello globale”, ha dichiarato Marc DeBevoise, CEO di. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Contatto per i mediaJoseph J. NuñezDirettore per le comunicazioni e le relazioni pubblichejnunez@.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Le soluzioni che saranno evidenziate comprendono Entra® vCMTS, EXS1610 All-PON™ Shelf, MediaScale Open CDN™, e Dynamic Content & Ad Insertion Chris Busch, Principal Access Architect, terrà una presentazione su “Low Latency in Fiber and ...

Riassunto: Brightcove nominato Leader nel rapporto “The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2024” per il terzo anno consecutivo - riassunto: Brightcove nominato Leader nel rapporto “The Aragon Research Globe for Enterprise video, 2024” per il terzo anno consecutivo - BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (Nasdaq: BCOV), l'azienda per tecnologie di streaming più affidabile al mondo, è stata nominata "Leader" da Aragon ...