Salernitana-Spezia 1-0 | Mazzocchi | “Abbiamo ritrovato l’entusiasmo”

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Sono veramente contento, soprattutto perché la squadra ha vinto. Vedo un entusiasmo che mancava da 3-4 partite, siamo proprio contenti”. Queste le parole di Pasquale, esterno della, dopo la vittoria contro loall’Arechi. “Il mio gol più bello? Penso proprio di sì, anche perché non ne ho fatti tanti – ha aggiunto – Per noi i tifosi sono sempre stati un valore aggiunto,dato l’anima e siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. E’ una vittoria che dedichiamo a Ribery, è stato un grande nel calcio mondiale, ed è un grandissimo onore averlo avuto con noi. Non averlo in campo sarà strano, ma ci faremo l’abitudine”. SportFace.

Commenta per primo1 - 0 Sepe 6: Agudelo gli scalda i guantoni, non respinge benissimo. Attento nelle uscite e in altre due occasioni. Al 59' battezza a lato una conclusione di Nzola ed è fortunato. ...Laè in affanno ma lonon riesce ad approfittarne. Nicola prova a suonare la carica e nella parte finale del primo tempo ottiene qualche risposta. Prima Dia (35') in contropiede ...Vince di misura la Salernitana, che grazie ad un grande gol di Mazzocchi supera lo Spezia di Gotti al termine di una gara intensa e combatttuta.