Il grande scambio Roma-Berlino L' Italia propone | niente critiche al vostro piano ma dateci il price cap

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Leader Ue a Praga: l’e gli altri 15 paesi si dicono anche disponibili a offrire maggiore solidarietà in caso di interruzione delle forniture. Olanda e Germania ci pensano, ma non aprono su nuovi strumenti di debito comune: “C’è il Next Generation Eu”. Draghi vede von der Leyen: “Agire insieme”