Addio a Ventrone | il ' marine' di Juventus e della nazionale 

(Di giovedì 6 ottobre 2022) AGI - Si è spento in un ospedale di Napoli all'età di 62 anni Gian Piero, il "" che ha rivoluzionato la preparazione atletica nel calcio con i suoi metodi quasi "militari" per allenare i calciatori. In forza al Tottenham di Antonio Conte dopo tanti anni alla Juve e in nazionale con Marcello Lippi,è stato stroncato da un attacco fulminante di leucemia mieloide pochi giorni dopo il ricovero all'ospedale Fatebenefratelli del capoluogo campano, la città dove era nato nel 1960. I funerali sono in programma domenica alle 15, presso la chiesa napoletana di San Luigi Gonzaga. "Se n'è andato uno dei nomi 'storici'Juve", ha scritto la società bianconera ricordando un uomo che con quella squadra "ha vinto di tutto, in Italia e in Europa" con "un metodo innovativo, una cura...