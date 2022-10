Bari | accoltellato al collo durante lite | arrestato 38enne per tentato omicidio

LaGazzettaWeb : Corato, accoltellato un 50enne dopo una lite scoppiata all'alba -

la Repubblica

Sarebbe stato aggredito due uomini,forse al termine di una lite. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito all'alba di oggi, martedì 4 ottobre, in corso Garibaldi a Corato, nel Barese. Il 50enne, come riporta la Dire, si trova ...Quattro fermi della Polizia per tentato omicidio e porto abusivo di armi per il ferimento, compiuto nei giorni scorsi, di un cittadino tunisino in villa Peripato, a Taranto. La vittima fu percossa ... Matera, barista accoltellato a morte nel suo locale: arrestato un ventenne. Aveva rifiutato di dargli da bere Ci aveva già provato in occasione di Bari-Spal, ma in quell'occasione il suo "lato B" non portò fortuna alla formazione pugliese. Sabato, invece, è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...