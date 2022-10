Marsiglia-Sporting | Tudor conta su Sanchez

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 ottobre 2022), prova della verità in Champions per Igor, che punta tutto sui gol di Alexisè già alla prova della verità in Champions League. Fischio d’inizio alle ore 18,45 perLisbona e un solo risultato obbligato per i francesi: vincere. Laclassifica è impietosa: zero punti i padroni di casa, sei i lusitani. E quel che più devepreoccupare il mister croato, è che nelle due precedenti gare in Europa la sua squadra nonha ancora segnato un gol contro Tottenham e Eintracht Francoforte. Per risolvere i problemi offensivi, Igorripresenterà titolare Alexis, tenuto ariposo nell’ultimo turno di Ligue 1 senza pagare dazio, vista la netta affermazione del. ...