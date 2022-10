Donbass, schiaffo di Kiev a un giorno dall’annessione: Mosca ammette il ritiro da Lyman (Di sabato 1 ottobre 2022) Mosca ha confermato il ritiro delle truppe russe dalla roccaforte di Lyman situata nella regione ucraina di Donetsk, annessa solo ieri alla Federazione Russa. La città, considerata di importanza strategica da Kiev, era stata circondata dalle forze ucraine stamattina. Il ministero della Difesa di Mosca ha ammesso che le forze russe si sono ritirate “verso posizioni più vantaggiose”, per evitare di essere circondate completamente. Secondo il ministero, le forze ucraine stanno continuando la controffensiva nonostante abbiano subito “pesanti perdite” nel tentativo di riconquistare nuovi territori nel Donbass. Secondo l’esercito ucraino, nella città erano presenti da 5.000 a 5.500 soldati russi. “Lyman è importante perché è il prossimo passo verso la liberazione del ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022)ha confermato ildelle truppe russe dalla roccaforte disituata nella regione ucraina di Donetsk, annessa solo ieri alla Federazione Russa. La città, considerata di importanza strategica da, era stata circondata dalle forze ucraine stamattina. Il ministero della Difesa diha ammesso che le forze russe si sono ritirate “verso posizioni più vantaggiose”, per evitare di essere circondate completamente. Secondo il ministero, le forze ucraine stanno continuando la controffensiva nonostante abbiano subito “pesanti perdite” nel tentativo di riconquistare nuovi territori nel. Secondo l’esercito ucraino, nella città erano presenti da 5.000 a 5.500 soldati russi. “è importante perché è il prossimo passo verso la liberazione del ...

