“Non riusciamo a crederci”. Lutto nella tv, il famoso attore morto a 33 anni: mistero sulle cause (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lutto nella tv: è morto Robert Cormier, l’attore interpretava Finn Cotter nella lunga serie drammatica per famiglie “Heartland”. Il giovane aveva appena 33 anni. Cormier è morto venerdì, secondo il suo necrologio e per ora non si ha una causa della morte ben precisa. Tuttavia, la sorella dell’attore, Stephanie, ha detto a The Hollywood Reporter che è morto in un ospedale di Etobicoke, in Ontario, a causa delle ferite riportate da una caduta. Comier è stato ricordato come “un atleta, un attore e un fratello maggiore”. E continua: “Aveva una passione nell’aiutare gli altri e cercava sempre di ottenere di più. Gli piacevano le serate al cinema con la sua famiglia e ammirava molto suo padre”. E si legge ancora nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)tv: èRobert Cormier, l’interpretava Finn Cotterlunga serie drammatica per famiglie “Heartland”. Il giovane aveva appena 33. Cormier èvenerdì, secondo il suo necrologio e per ora non si ha una causa della morte ben precisa. Tuttavia, la sorella dell’, Stephanie, ha detto a The Hollywood Reporter che èin un ospedale di Etobicoke, in Ontario, a causa delle ferite riportate da una caduta. Comier è stato ricordato come “un atleta, une un fratello maggiore”. E continua: “Aveva una passione nell’aiutare gli altri e cercava sempre di ottenere di più. Gli piacevano le serate al cinema con la sua famiglia e ammirava molto suo padre”. E si legge ancora nel ...

