Chi è l' uomo che vuole all' Economia | scatta il pressing della Meloni

Giorgia Meloni è in pressing su Fabio Panetta. L'indiscrezione arriva dalla Stampa, che dà conto della necessità del centrodestra di trovare un nome all'altezza della sfida proibitiva che attende il nuovo esecutivo sul fronte economico. Per questo motivo la scelta del prossimo ministro dell'Economia è considerata cruciale dalla leader di Fratelli d'Italia, che continua a riporre speranze nel membro del board della Bce. "Nelle ultime ore - si legge sulla Stampa - la premier in pectore ha scambiato diverse telefonate con lui, per persuaderlo ad accettare il trasferimento a via XX Settembre. Le resistenze di Panetta sono note: a fine 2023 scade il mandato da governatore di Ignazio Visco e l'ex dg di Palazzo Koch è in prima fila per prenderne il posto. Dopo di lui, il nome in cima ...

