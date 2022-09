Quanto guadagnerebbe l’Italia dalla vincita della Nations League? Mancini gongola (Di domenica 25 settembre 2022) La Nazionale di Roberto Mancini riparte dal grande calcio europeo, con la Nations League che può portare grandi introiti in futuro. Sono stati moltissimi a criticare in maniera davvero aperta la nascita della Nations League, ma questo torneo dà sicuramente l’opportunità di poter guadagnare anche delle cifre molto importanti, per questo motivo Roberto Mancini doveva sicuramente fare di tutto per portare avanti la sua Italia. LaPresseSembra ormai giunti al termine della prima fase a gironi della Nations League, con queste prossime due giornate che stabiliranno chi sarà tra Ungheria, Germania e Italia a ottenere il pass per le final four. L’Inghilterra con i suoi soli due punti infatti è già tagliata ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 settembre 2022) La Nazionale di Robertoriparte dal grande calcio europeo, con lache può portare grandi introiti in futuro. Sono stati moltissimi a criticare in maniera davvero aperta la nascita, ma questo torneo dà sicuramente l’opportunità di poter guadagnare anche delle cifre molto importanti, per questo motivo Robertodoveva sicuramente fare di tutto per portare avanti la sua Italia. LaPresseSembra ormai giunti al termineprima fase a gironi, con queste prossime due giornate che stabiliranno chi sarà tra Ungheria, Germania e Italia a ottenere il pass per le final four. L’Inghilterra con i suoi soli due punti infatti è già tagliata ...

