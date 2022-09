Sky Glass: che cos’è, come funziona e quanto costa la nuova TV di Sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Novità in casa Sky: da poco, infatti, è arrivata una nuova smart tv, meglio nota come Sky Glass. Dopo il record di vendite in Regno Unito, la tv è ‘sbarcata’ anche in Italia. Ma perché è così richiesta? Quali sono le sue caratteristiche? quanto costa Sky Glass tv? Sky Glass tv è stata lanciata il 15 settembre scorso ed è disponibile in tre versioni. Si può acquistare a rate mensili (24 o 48), ma anche in un’unica soluzione. Ecco tutti i prezzi: 43 pollici a 597 euro (11,90 euro al mese per 48 mesi) + 25 euro di anticipo 55 pollici a 895 euro (17,90 euro al mese per 48 mesi) + 35 euro di anticipo 65 pollici a 1193 euro (23,90 euro al mese per 48 mesi) + 45 euro di anticipo. come fare Per avviare la rateizzazione bisogna fare l’abbonamento a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Novità in casa Sky: da poco, infatti, è arrivata unasmart tv, meglio notaSky. Dopo il record di vendite in Regno Unito, la tv è ‘sbarcata’ anche in Italia. Ma perché è così richiesta? Quali sono le sue caratteristiche?Skytv? Skytv è stata lanciata il 15 settembre scorso ed è disponibile in tre versioni. Si può acquistare a rate mensili (24 o 48), ma anche in un’unica soluzione. Ecco tutti i prezzi: 43 pollici a 597 euro (11,90 euro al mese per 48 mesi) + 25 euro di anticipo 55 pollici a 895 euro (17,90 euro al mese per 48 mesi) + 35 euro di anticipo 65 pollici a 1193 euro (23,90 euro al mese per 48 mesi) + 45 euro di anticipo.fare Per avviare la rateizzazione bisogna fare l’abbonamento a ...

