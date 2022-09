Domenica di fuoco prima del voto | la sfida tra Salvini e Letta si sposta in piazza

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 settembre 2022) Poco meno di 35 chilometri, sulla statale che costeggia Arcore. È la distanza che separa Pontida e Monza, dove domani si confronteranno da una parte il popolo della Lega, dall'altra quello del Partito Democratico, per lanciare la ‘volata' in vista deldiprossima. Nelle valli bergamasche torna il tradizionale raduno inventato da Umberto Bossi sul pratone di proprietà della Lega nord. Nel capoluogo della laboriosa Brianza va in scena ladei dem, con Enricoche ha chiamato a raccolta i primi cittadini del Pd da tutta Italia. Appuntamento alle 10 per entrambe le manifestazioni. A Monza, Comune riconquistato dal centrosinistra per un soffio alle amministrative di giugno, i dem si riuniranno in pieno centro,Roma. L'evento, dal titolo ‘I Comuni per l'Italia', è ...