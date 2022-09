Federica Sciarelli via da Chi l’ha visto? ‘Ho più volte pensato di lasciare’: cosa ha dichiarato sul suo futuro (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre è la data di inizio su Rai 3 di una nuova edizione di Chi l’ha visto, dopo la consueta pausa estiva. LEGGI ANCHE:– Federica Sciarelli al pronto soccorso, la decisione prima di Chi l’ha visto: “Non avrebbero nascosto il gonfiore” Il programma è condotto ancora una volta da Federica Sciarelli, che ha rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTv in cui parla anche del programma. “È un programma duro il mio, ho più volte pensato di lasciare per dare spazio ad altri giornalisti” ha dichiarato Federica, date le peculiarità di Chi l’ha visto. “Di solito nessuno vuole lasciare la poltrona ma io, da buona giornalista, ... Leggi su funweek (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre è la data di inizio su Rai 3 di una nuova edizione di Chi, dopo la consueta pausa estiva. LEGGI ANCHE:–al pronto soccorso, la decisione prima di Chi: “Non avrebbero nascosto il gonfiore” Il programma è condotto ancora una volta da, che ha rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTv in cui parla anche del programma. “È un programma duro il mio, ho piùdi lasciare per dare spazio ad altri giornalisti” ha, date le peculiarità di Chi. “Di solito nessuno vuole lasciare la poltrona ma io, da buona giornalista, ...

