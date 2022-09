Amici 22 cantanti e ballerini, chi sono i nuovi allievi: i dettagli (Di giovedì 15 settembre 2022) Manca pochissimo al ritorno in tv del talent show di Maria De Filippi. La prima puntata di Amici 22 è stata registrata mercoledì 14 settembre, in onda domenica 18. Come svelano le anticipazioni, è stata formata la nuova classe di allievi e le maglie sono state consegnate da diversi ospiti come Can Yaman e Alessia Marcuzzi. Chi sono i ballerini di Amici 22? Il profilo Twitter e IG Amici News ha spoilerato in anteprima i nomi già da un paio di giorni. I nuovi allievi avranno il compito di difendere con le unghie e coi denti il proprio banco per i prossimi mesi dal momento che inizieranno le sfide e l'eliminazione sarà sempre dietro l'angolo. Naturalmente per molti di loro il percorso si interromperà ancor prima di arrivare alla fase ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 settembre 2022) Manca pochissimo al ritorno in tv del talent show di Maria De Filippi. La prima puntata di22 è stata registrata mercoledì 14 settembre, in onda domenica 18. Come svelano le anticipazioni, è stata formata la nuova classe die le magliestate consegnate da diversi ospiti come Can Yaman e Alessia Marcuzzi. Chidi22? Il profilo Twitter e IGNews ha spoilerato in anteprima i nomi già da un paio di giorni. Iavranno il compito di difendere con le unghie e coi denti il proprio banco per i prossimi mesi dal momento che inizieranno le sfide e l'eliminazione sarà sempre dietro l'angolo. Naturalmente per molti di loro il percorso si interromperà ancor prima di arrivare alla fase ...

