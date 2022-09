Mundo Deportivo: nessuno sembra fermare il Napoli, per i Rangers potrebbe essere una lunga partita (Di mercoledì 14 settembre 2022) “nessuno può fermare il Napoli. Per adesso”. Lo scrive Mundo Deportivo presentando la gara di Champions di stasera, tra Napoli e Rangers. “La squadra di Luciano Spalletti arriva lanciata e in un grande momento di forma, capolista della Serie A in Italia – senza conoscere la sconfitta – e subito dopo aver battuto nientemeno che il Liverpool di Jürgen Klopp 4-1, la squadra che ha combattuto fino all’ultima giornata per il trono di Premier League contro il Manchester City”. Il quotidiano spagnolo continua: “Quest’anno il club partenopeo si preannuncia come una delle ‘rivelazioni’ di questa edizione di Champions League e la verità è che è riuscito a sorprendere. Spalletti ha una rosa con giocatori capaci di essere dinamici, creare facilmente pericolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) “puòil. Per adesso”. Lo scrivepresentando la gara di Champions di stasera, tra. “La squadra di Luciano Spalletti arriva lanciata e in un grande momento di forma, capolista della Serie A in Italia – senza conoscere la sconfitta – e subito dopo aver battuto nientemeno che il Liverpool di Jürgen Klopp 4-1, la squadra che ha combattuto fino all’ultima giornata per il trono di Premier League contro il Manchester City”. Il quotidiano spagnolo continua: “Quest’anno il club partenopeo si preannuncia come una delle ‘rivelazioni’ di questa edizione di Champions League e la verità è che è riuscito a sorprendere. Spalletti ha una rosa con giocatori capaci didinamici, creare facilmente pericolo ...

