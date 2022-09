Il sindaco di Otranto fra i dieci arrestati: accuse a vario titolo, corruzione elettorale fra le altre Carabinieri e Guardia di finanza (Di lunedì 12 settembre 2022) Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto, ed il fratello Luciano tra gli arrestati. Misure restrittive anche per Raffaele De Santis (Federalberghi locale) Roberto De Santis e Luigi Bleve tra gli altri Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Lecce: Nella mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Lecce, assieme ai funzionari della Polizia Provinciale, stanno dando esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari, personali e reali, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di 10 soggetti (di cui 2 in carcere e 8 agli arresti domiciliari), cui sono contestati – nelle diversificate vesti di amministratori, funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti – i reati di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 settembre 2022) Pierpaolo Cariddi,di, ed il fratello Luciano tra gli. Misure restrittive anche per Raffaele De Santis (Federalberghi locale) Roberto De Santis e Luigi Bleve tra gli altri Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Lecce: Nella mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali dell’Arma deie delladidi Lecce, assieme ai funzionari della Polizia Provinciale, stanno dando esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari, personali e reali, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di 10 soggetti (di cui 2 in carcere e 8 agli arresti domiciliari), cui sono contestati – nelle diversificate vesti di amministratori, funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti – i reati di ...

