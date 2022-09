Il violino chiude le Eboli Music Master

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 settembre 2022) Il progetto dell’associazione Gestionea in trasferta adconcluderà la settimana di formazione con i corsi dei violinisti Giuseppe Carotenuto e Alessio Nacuzi, nell’Auditorium di San Lorenzo con due concerti nel week-end Simone Parisi L’autunno di Salerno Classica, continua con l’ alta formazione, organizzata dall’ Associazione Gestionea, diretta dal violoncellista Francesco D’Arcangelo, unitamente al contrabbassista Luigi Lamberti e al fagottista Fabio Marone, che ha concorso e ottenuto il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo. Dopo il concerto degli allievi di contrabbasso del Maestro Antonio Mercurio, l’, che ha salutato Salerno Classica in trasferta nel centro storico della cittadina, di stanza negli spazi dell’Auditorium di San ...