Rosanna Cancellieri contro Chiara Ferragni: "Non è un'imprenditrice. Esibizionista senza talento" (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato". Rosanna Cancellieri, ospite da Alberto Matano a La Vita in diretta, ha duramente attaccato la moglie di Fedez. "Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po' sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia", le sue parole. Ma è pur sempre un'imprenditrice, le ricordano in studio. "Imprenditrice? Attenzione, questo è un argomento delicato: io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show". Ma c'è chi difende Chiara Ferragni elogiandone le ...

