LIVE Italia-Francia 15-7 | Europei pallanuoto 2022 in DIRETTA | Settebello verso la semifinale

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2’25” Rigore conquistato dalla. Terzo fallo grave per Cannella: non rientrerà. 2’45” Centrale il tiro dalla distanza di Cannella. 3’13” Altra difesa sontuosa per il. L’arbitraggio scandaloso non ha fatto altro che compattare il gruppo. Ora sono guai anche per la Croazia in… 3’40” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! PRESCIUTTIIIIIIIIIIIII!!! Riceve al centro e con una ‘beduina’ morbida beffa il portiere francese!15-7! Questo è il vero divario tra le due squadre!!! 4’10” Deviato fuori il tiro dalla distanza di Damonte. 4’40” Spreca una superiorità la. Viene ammonito anche Sandro Campagna, che non ne può più. 5’23” ...