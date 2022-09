La regina del caschetto corto è tornata

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 settembre 2022) Cate Blanchett è una delle prime grandi star di Hollywood a scintillare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Impeccabile nella jumpsuit dark di Schiaparelli, in meraviglioso contrasto con ilbombshell asimmetrico. Venezia, 1 settembre 2022. Il look dell’attrice sul red carpet. Leggi anche › Cate Blanchett: «Tár, la mia direttrice d’orchestra in cerca di salvezza» Cate Blanchett illumina red carpet di Venezia 79 Nella seconda serata di Venezia 79 le attenzioni sono tutte per la star di “Blue Jasmine” e “Il signore degli anelli”. Dopo essere stata presidente della giuria nel 2020 adesso torna in concorso alla kermesse cinematografica con il film “Tár” in cui interpreta una direttrice d’orchestra impegnata a farsi valere in un mondo ...