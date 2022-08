Albino Ruberti si dimette dopo il video shock | era il capo di gabinetto di Gualtieri

Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - ilfoglio_it : [VIDEO ESCLUSIVO] Urla, minacce di morte, pianti di una donna. Una violenta lite squarcia la quiete notturna di Fro… - repubblica : 'Vi ammazzo, dovete inginocchiarvi'. In un video le minacce di Albino Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri. Il Pd :… - etventadv : RT @fratotolo2: Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco @gualtierieurope e già capo di gabinetto di @nzingaretti: 'Inginocchiati o ti… - Salinge06174892 : RT @fratotolo2: Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco @gualtierieurope e già capo di gabinetto di @nzingaretti: 'Inginocchiati o ti… -

Il capo di gabinetto del sindaco di Roma,, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al primo cittadino capitolino, Roberto Gualtieri. L'iniziativa arriva poche ore dopo la diffusione, da parte del Foglio, di un ...Una lite violenta lite a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Io li ammazzo... Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... A me non me dicono "io me te compro"". E ...Il video pubblicato dal Foglio gli è costato il posto di capo di gabinetto di Roma. Figlio dell'ex rettore della Sapienza ed ex ministro, è ...alcune delle frasi nel video. Il dirigente poi ha tentato di spiegare che si trattava di una discussione calcistica Ha lasciato l’incarico Albino Ruberti, con una lettera al sindaco di Roma, Roberto ...