CALCIOMERCATO SASSUOLO BERARDI RINNOVA FINO AL 2027 (Di giovedì 18 agosto 2022) Domenico BERARDI avrà altre cinque stagioni per battere il record di Francesco Magnanelli e diventare il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia del SASSUOLO: non crediamo, in realtà, che sia quello il suo obiettivo, ma in ogni caso, se dovesse resistere alle "tentazioni" FINO alla fine, potrà fare ancora meglio dell'ex capitano neroverde arrivando a giocare l'intera carriera con una sola maglia, quella del piccolo club emiliano diventato grande insieme a lui. Nel frattempo lo farà FINO al 2027, data di scadenza del nuovo contratto appena firmato. CALCIOMERCATO SASSUOLO BERARDI CONTRATTO DA 3 MILIONI ALL'ANNO L'ultimo contratto firmato da Domenico BERARDI gli garantiva uno stipendio da 1,8 milioni a stagione, che non ...

