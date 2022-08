Atletica | Europei 2022 | Mario Lambrughi si qualifica per le semifinali dei 400 hs Raggiunto Bencosme

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Missione compiuta pernelle batterie dei 400 hs aglidi. A Monaco (Germania) il nativo di Monza strappa senza problemi lazione per ledi domani e raggiunge il giàto Jose. Fuori invece Giacomo Bertoncelli.prende il via nella terza batteria e domina incontrastato. L’azzurro prende subito il largo e negli ultimi metri riesce anche a smettere di spingere. Il classe 1992 arriva dunque al traguardo in totale controllo e ferma il tempo sul 50.27. Niente da fare invece purtroppo per Giacomo Bertoncelli, purtroppo mai in lotta perrsi per il prossimo turno. Il nativo di Verona termina in sesta posizione la prima ...