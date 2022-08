Juventus-Sassuolo, Dionisi: “Risultato pesante. Raspadori fuori non per il mercato” (Di lunedì 15 agosto 2022) “Abbiamo giocato, non posso non essere soddisfatto. Siamo stati imprecisi su alcune situazioni. Ma preferisco sbagliare per giocare che sbagliare senza giocare. Il Risultato è pesante e non meritato. Siamo stati poco incisivi, abbiamo tirato in porta più della Juventus”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi dopo la sconfitta esterna sul campo della Juventus per 3-0. Sulla scelta di lasciare Raspadori in panchina: “Ho voluto alleggerire la pressione su di lui – spiega a Dazn -. La scelta non è condizionata dal mercato. Si allena benissimo. Con lui ho parlato tanto”. Su Berardi: “Si sta allenando alla grande, ha fatto un’ottima preparazione e a fine partita ha provato a rincuorare i giocatori. È dentro al 100%”, ha concluso ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) “Abbiamo giocato, non posso non essere soddisfatto. Siamo stati imprecisi su alcune situazioni. Ma preferisco sbagliare per giocare che sbagliare senza giocare. Ile non meritato. Siamo stati poco incisivi, abbiamo tirato in porta più della”. Lo ha detto l’allenatore del, Alessiodopo la sconfitta esterna sul campo dellaper 3-0. Sulla scelta di lasciarein panchina: “Ho voluto alleggerire la pressione su di lui – spiega a Dazn -. La scelta non è condizionata dal. Si allena benissimo. Con lui ho parlato tanto”. Su Berardi: “Si sta allenando alla grande, ha fatto un’ottima preparazione e a fine partita ha provato a rincuorare i giocatori. È dentro al 100%”, ha concluso ...

