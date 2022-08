Conte candida Scarpinato Nel listino M5s anche l’ex magistrato De Raho e l’ex ministro Costa Chi sono gli altri | da Appendino a De Sintoli

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Calenda, il gelo con Letta dopo l’accordo Pd-Sinistra: in tv scioglierà la riserva. Appendin… - paolocristallo : Conte candida Scarpinato. Nel listino M5s anche l’ex magistrato De Raho e l’ex ministro Costa. Chi sono gli altri:… - IlveroGiufa : @HuffPostItalia Berlusconi candidava i suoi avvocati, Conte candida il suo notaio (quello che l’anno scorso ha reg… - d_acierno : RT @Cavalodiritorno: #Conte candida #DeRaho e #Vassallo, un bel messaggio antimafia. #IoVotoM5SconConte - CannaStorta : RT @Cavalodiritorno: #Conte candida #DeRaho e #Vassallo, un bel messaggio antimafia. #IoVotoM5SconConte -

'Aprire una crisi che fa rischiare l'osso del collo all'Italia, come ha decisoseguito da ... ma anche seria e sia governare. Non ho pregiudizi verso di lei, ma passare dalla credibilità ...Per esempio, Di Maio, perché non sisolo nel collegio di Pomigliano, invece di cercare una ... Si pensi ache vuole assicurare i suoi 18 fedelissimi. Ai tempi della Dc, ognuno si conteneva.Tutti pronti a correre per le Parlamentarie che si apriranno il 16 agosto. Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato l’elenco dei nomi degli iscritti che parteciperanno a queste prime selezioni, anche se al ...Le parlamentarie a 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche un ’affare di famiglia. Scorrendo ...