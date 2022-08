Xhaka arriva in Italia? L’ultima idea della Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 14 agosto 2022) In passato è stato vicino alla Roma, ora potrebbe andare alla; stiamo parlando di, ultimadei bianconeri. Laha bisogno di un centrocampista che vada a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; nella passata stagione, infatti, il tecnico bianconero in mezzo al campo ha avuto diversi problemi e in questa sessione di mercato, la società bianconera vuole regalare all’allenatore una serie di innesti per alzare la qualità. Considerando l’addio di Ramsey e quello probabile di Arthur, serve un giocatore che possa dettare tempi e ritmi di gioco; nelle ultime ore sembra chesia quella di portarenella Torino bianconera. AnsafotoCome abbiamo detto, in passato ...