Luigi Di Maio | ' Tra pochi giorni dirò dove sono candidato'

(Di sabato 13 agosto 2022) Die la sua scelta di allearsi con il Pd fa ancora discutere. 'Sulla mia possibile candidatura qua o là in giro per l'Italia si sta molto fantasticando ogni giorno.saròio fra ...

ivanscalfarotto : Un paese o cresce tutto insieme o non cresce. Abbiamo bisogno di imprese più impegnate a creare e retribuire il lav… - GabriGiammanco : Posto che @berlusconi ha solo registrato una conseguenza tecnica del presidenzialismo, che la levata di scudi venga… - LaVeritaWeb : Caro Luigi Di Maio, ho resistito molto alla tentazione di scriverle questa cartolina. Ma quando le ho sentito dire… - AgenPolitica : L’INDISCRETO DE IL MATTINO. GIUSEPPE CONTE CONTRO LUIGI DI MAIO NEL COLLEGIO DI POMIGLIANO ? - gmlavolpe : RT @BenedettaFrucci: A Berlusconi esce malissimo una frase su Mattarella. Il Pd si indigna, dimenticando che darà un collegio sicuro a Lui… -

Lo dice il ministro degli EsteriDi, ora formalmente 'capo politico' della lista Impegno Civico a proposito delle indiscrezioni su una sua possibile sfida nel maggioritario a Pomigliano ...• Tutti i simboli dei partiti italiani in corsa • Intervista ad Andrea Orlando: "La rottura con i 5 Stelle Non ne sono contento" • Intervista aDi: "Andremo oltre il 3%. ...Di Maio e la sua scelta di allearsi con il Pd fa ancora discutere. “Sulla mia possibile candidatura qua o là in giro per l’Italia si sta molto fantasticando ogni giorno. Dove sarò candidato io fra poc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...