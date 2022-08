Beautiful anticipazioni | Liam lascia tutti sotto shock

Leggi su formatonews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Le trame dell’episodio rivelano che, da dietro le sbarre, ha una particolare richiesta per Thomas.. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere cheda dietro le sbarre chiederà a Thomas si occuparsi di Hope e dei suoi figli. (web)Quest’ultimo accetta, mentre la bionda e Wyatt restano sbalorditi. Intanto, Steffy si prepara a far visita allo Spencer junior…ha paura per la sua famigliasi è costituito, il ragazzo ha deciso di prendersi le sue responsabilità e pagare per ciò che ha fatto. Intanto, anche Bill ha voluto prendersi le sue colpe raccontando al tenente come realmente sono andate le cose. Thomas riceve una proposta (web)Purtroppo, la giovane Logan sperava che il detective desse ...