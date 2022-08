Nato, Biden firma ratifica adesione Svezia e Finlandia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ha firmato oggi il documento di ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, dopo il voto favorevole del SeNato. E’ un momento “spartiacque per l’Alleanza, per una maggiore stabilità della sicurezza non solo in Europa e gli Stati Uniti, ma nel mondo intero”, ha detto Biden, parlando accanto agli ambasciatori di Svezia e Finlandia. “In un momento in cui la Russia di Putin distrugge la pace e la sicurezza in Europa, mentre gli autocrati sfidano le fondamenta di un ordine basato sulle regole, la forza dell’alleanza transatlantica e dell’impegno americano nei confronti della Nato è più importante che mai”, ha aggiunto il ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente americano Joehato oggi il documento didell’dialla, dopo il voto favorevole del Se. E’ un momento “spartiacque per l’Alleanza, per una maggiore stabilità della sicurezza non solo in Europa e gli Stati Uniti, ma nel mondo intero”, ha detto, parlando accanto agli ambasciatori di. “In un momento in cui la Russia di Putin distrugge la pace e la sicurezza in Europa, mentre gli autocrati sfidano le fondamenta di un ordine basato sulle regole, la forza dell’alleanza transatlantica e dell’impegno americano nei confronti dellaè più importante che mai”, ha aggiunto il ...

