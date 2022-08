Top Gun: Maverick supera Titanic nella classifica dei migliori incassi di sempre negli USA (Di lunedì 8 agosto 2022) Titanic è stato battuto da Top Gun: Maverick nella classifica dei migliori incassi di sempre negli Stati Uniti e il sequel con star Tom Cruise potrebbe scalare ancora qualche posizione. Top Gun: Maverick ha ufficialmente superato Titanic nella classifica dei migliori risultati ottenuti ai box office americani. Paramount può quindi festeggiare il suo migliore risultato per quanto riguarda gli incassi di tutta la sua storia, lunga circa 110 anni. Nel mercato nordamericano Top Gun: Maverick ha quindi superato quota 662 milioni di dollari e sta puntando a superare altri titoli molto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 agosto 2022)è stato battuto da Top Gun:deidiStati Uniti e il sequel con star Tom Cruise potrebbe scalare ancora qualche posizione. Top Gun:ha ufficialmentetodeirisultati ottenuti ai box office americani. Paramount può quindi festeggiare il suo migliore risultato per quanto riguarda glidi tutta la sua storia, lunga circa 110 anni. Nel mercato nordamericano Top Gun:ha quindito quota 662 milioni di dollari e sta puntando are altri titoli molto ...

Ash71Pietro : Quentin Tarantino entusiasta di #TopGunMaverick e definisce Lo squalo il miglior film di sempre - GeGiuseppe2002 : 2/3 Nonostante lo scetticismo degli addetti ai lavori, Maverick e il suo nuovo team non si sono dati per vinti e an… - dox76 : non avevo mai visto top gun (1986) perché ero convinto fosse un film di merda. l'ho visto. avevo ragione. #Maverick - valluan : Dato che non l’ho mai visto per intero e non sapevo che fare, stasera sto recuperando Top Gun (1986). In genere fin… - zerboni_luca : RT @mmorphine_: Comunque sto rivedendo Top Gun e sto per dire un’eresia: Maverick uscito quest’anno è più bello, ciao. -