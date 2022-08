Napoli, Raspadori non brilla: errore fatale, Sassuolo fuori dalla Coppa Italia (Di lunedì 8 agosto 2022) Inizia nel peggior modo possibile la stagione del Sassuolo. E di Giacomo Raspadori . A una settimana esatta dal debutto in campionato sul campo della Juventus, i neroverdi sono infatti già fuori dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 agosto 2022) Inizia nel peggior modo possibile la stagione del. E di Giacomo. A una settimana esatta dal debutto in campionato sul campo della Juventus, i neroverdi sono infatti già...

DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - graziedavvero : @FrancescoRoma78 Non nascondiamoci, il mercato del Napoli finisce qui. Altri portieri non arriveranno e Raspadori è… - News24_it : Calciomercato, le news di oggi: Raspadori e il Napoli più vicini - la Repubblica -