Cremonese Gaetano, il Napoli riapre al prestito: le ultime (Di lunedì 8 agosto 2022) La Cremonese potrebbe riabbracciare Gaetano in questa sessione di mercato: il Napoli ha riaperto alla possibilità del prestito La Cremonese potrebbe riabbracciare Gaetano in questa sessione di mercato: il Napoli ha riaperto alla possibilità del prestito. Il giocatore è stato uno dei principali artefici della promozione dei grigiorossi in Serie A e ora la pista potrebbe riaprirsi secondo quanto riportato da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

